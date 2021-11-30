Євген Кот і Наталя Татаринцева поділились емоціями після приголомшливого ефіру «Україна має талант» на СТБ і розповіли про власні правила гармонійного шлюбу. У 6 випуску «Україна має талант» на суддю шоу, відомого хореографа і режисера-постановника Євгена Кота чекав сюрприз у вигляді його коханої: чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні Наталя Татаринцева з’явилась на сцені проєкту в ролі учасниці. В інтерв’ю для Viva.ua подружжя прокоментувало негативну реакцію Сергія Притули, розповіло про хвилювання і поділилось секретами щасливого шлюбу.

Наталя прийшла як учасниця на «Україна має талант» — проєкт, де ти сидиш у кріслі судді. Однак ти про плани дружини не знав. Як їй вдалося це приховати? Невже ти зовсім не здогадувався про її наміри?

Женя: Я зовсім не думав про те, що Наталя може стати учасницею «Україна має талант».

Наталя: Я, як і завжди, казала, що їду на тренування, займатися для себе або викладати у дівчат. Тому в нього не виникало питань або думок про участь у проєкті. Ми навіть не спілкувалися на тему, чи хотіла б я піти на шоу. А всередині себе я вирішила, що маю таке бажання. Довго сумнівалася, але згодом чітко усвідомила, що хочу показати свій талант на сцені, проте Жені нічого не буду говорити, щоб усе було чесно.

Чи передбачав ти такий сценарій подій? І чи вирішив для себе наперед: якщо дружина прийде на шоу, будеш її оцінювати чи ні?

Ж.: Ні. Я нічого наперед не думав. Якби мені й довелося все ж таки її судити, то, звичайно, я це робив би. Я для неї найсуворіший суддя, бо я стовідсотково всі її виступи і тренування оцінюю. Але тут навіть не треба бути професіоналом, щоб зрозуміти, який високий рівень виступів у Наталі порівняно з іншими танцівниками. Її професіоналізм видно одразу. Я зустрічав багато артистів і бачив багато виступів, але й досі не можу звикнути саме до виступів Наталі — вважаю кожен з них дуже красивим, професійним, гармонійним. Її танець — один із найсильніших виступів на «Україна має талант».

Як часто ти її оцінюєш у плані танців, техніки, хореографії? Як вона сприймає твою думку?

Ж.: Завжди, коли вона до чогось готувалась, то просила мене подивитися з точки зору режисера-постановника. Її техніки і хореографії я не торкався.

Н.: Ти більше кажеш загальну думку щодо танцю. Бо пілон — це складна дисципліна, на якій важко знайти ту золоту середину, щоб показати не вульгарно, а стримано та жіночно. Важко знайти історію для танцю, щоб це виглядало естетично, граційно. Якщо чесно, саме його заслугою є те, що я навчилась на сьогоднішній день ставити свої номери самостійно.

Що скажеш про виступ Наталі? Яким він був?

Ж.: Усі бачили, як важко мені було стримати сльози. Для мене це настільки красиво і граційно, що викликає сильні емоції, хочеться плакати. Ви також чули коментарі інших суддів, які бачили її виступ на сцені. І впевнений, мої та їхні думки збігаються з думками та емоціями глядачів.

Чи боявся ти слів та оцінок інших суддів? Чи не хотілося захистити кохану?

Ж.: Стовідсотково хотілося захистити її від нападок Сергія про те, що вона нібито не може брати участь у шоу, бо є моєю дружиною. Багато людей можуть побачити в цьому упередженість. Але Наталя — самодостатня творча людина. Чому вона не може взяти участь у такому шоу, якщо в неї є унікальний талант, яким треба ділитися з усіма? Нас четверо суддів, достатньо трьох голосів, щоб пройти далі. Тому круто, що в цей день з нами була Ольга Харлан, і я мав змогу стати групою підтримки для Наталі.

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