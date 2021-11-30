Евгений Кот и Наталья Татаринцева поделились эмоциями после поразительного эфира «Україна має талант» на СТБ и рассказали о собственных правилах гармоничного брака. В 6 выпуске «Україна має талант» судью шоу, известного хореографа и режиссера-постановщика Евгения Кота ждал сюрприз в виде его любимой: четырехкратной чемпионки мира по танцу на пилоне. Наталья Татаринцева появилась на сцене проекта в роли участницы. В интервью Viva.ua супруги прокомментировали негативную реакцию Сергея Притулы, рассказали о своем волнении и поделились секретами счастливого брака.

Наталья пришла как участница на «Україна має талант» — проект, где ты сидишь в кресле судьи. Однако ты о планах жены не знал. Как ей удалось это скрыть? Неужели ты совсем не догадывался о ее намерениях?

Женя: Я совсем не думал о том, что Наталья может стать участницей «Україна має талант».

Наталья: Я, как всегда, говорила, что еду на тренировку, заниматься для себя или преподавать у девушек. Поэтому у него не возникало вопросов или мыслей об участии в проекте. Мы даже не общались на тему, хотела бы я пойти на шоу. А внутри себя я решила, что у меня есть такое желание. Долго сомневалась, но впоследствии ясно осознала, что хочу показать свой талант на сцене, однако Жене ничего не буду говорить, чтобы все было честно.

Предвидел ли ты такой сценарий событий? И решил ли для себя заранее: если жена придет на шоу, будешь ее оценивать или нет?

Ж.: Нет. Я ничего не думал. Если бы мне пришлось все же ее судить, то, конечно, я бы это делал. Я для нее самый строгий судья, потому что я стопроцентно все ее выступления и тренировки оцениваю. Но здесь даже не нужно быть профессионалом, чтобы понять, насколько высок уровень выступлений у Натальи по сравнению с другими танцовщиками. Ее профессионализм виден сразу. Я встречал много артистов и видел много выступлений, но до сих пор не могу привыкнуть именно к выступлениям Наталии — считаю каждое из них очень красивым, профессиональным, гармоничным. Ее танец — одно из сильнейших выступлений на «Україна має талант».

Как часто ты оцениваешь ее в плане танцев, техники, хореографии? Как она воспринимает твое мнение?

Ж.: Всегда, когда она к чему-то готовилась, просила меня посмотреть с точки зрения режиссера-постановщика. Ее техники и хореографии я не касался.

Н.: Ты больше говоришь общее мнение по поводу танца. Ибо пилон ― это сложная дисциплина, на которой трудно найти ту золотую середину, чтобы показать не вульгарно, а сдержанно и женственно. Трудно найти историю для танца, чтобы это выглядело эстетично, грациозно. Если честно, именно его заслуга в том, что я научилась на сегодняшний день ставить свои номера самостоятельно.

Что скажешь о выступлении Натальи? Каким оно было?

Ж.: Все видели, как тяжело мне было сдержать слезы. Для меня это настолько красиво и грациозно, что вызывает сильнейшие эмоции, хочется плакать. Вы также слышали комментарии других судей, видевших ее выступление на сцене. И уверен, мои и их мысли совпали с мыслями и эмоциями зрителей.

Боялся ли ты слов и оценок других судей? Не хотелось ли защитить любимую?

Ж.: Стопроцентно хотелось защитить ее от нападок Сергея о том, что она якобы не может участвовать в шоу, потому что является моей женой. Многие могут увидеть в этом предвзятость. Но Наталья ― самодостаточный творческий человек. Почему она не может поучаствовать в таком шоу, если у нее есть уникальный талант, которым нужно делиться со всеми? Нас четверо судей, достаточно трех голосов, чтобы пройти дальше. Поэтому круто, что в этот день с нами была Ольга Харлан, и я мог стать группой поддержки для Наташи.

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