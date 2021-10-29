30 жовтня о 19:00 відбудеться показ другого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивуватимуть учасники з усього світу! Хто пройде до наступного етапу? А хто отримає «так» від Лілії Подкопаєвої?

До суддівської трійці приєднається четверта запрошена суддя ― олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва. Спортсменка буде оцінювати учасників з усією справедливістю і строгістю тренера. Танці на роликах, гра на барабанах наосліп і перша диджейка на лазерній арфі Валерія Laganza прийдуть на сцену талант-шоу, щоб прославити Україну на весь світ. Дивіться «Україна має талант» вже цієї суботи на СТБ!

Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот, Сергій Притула.

Ведучий: Григорій Решетник.

Більше на тему: СТБ запустив 3D-борди «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.