Лілія Подкопаєва в суддівському кріслі: що буде в другому випуску шоу «Україна має талант»
29.10.2021
30 жовтня о 19:00 відбудеться показ другого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивуватимуть учасники з усього світу! Хто пройде до наступного етапу? А хто отримає «так» від Лілії Подкопаєвої?
До суддівської трійці приєднається четверта запрошена суддя ― олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва. Спортсменка буде оцінювати учасників з усією справедливістю і строгістю тренера. Танці на роликах, гра на барабанах наосліп і перша диджейка на лазерній арфі Валерія Laganza прийдуть на сцену талант-шоу, щоб прославити Україну на весь світ. Дивіться «Україна має талант» вже цієї суботи на СТБ!