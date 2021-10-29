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Лилия Подкопаева в судейском кресле: что будет во втором выпуске шоу «Україна має талант»

29.10.2021

30 октября в 19:00 состоится показ второго выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями будут удивлять участники со всего мира! Кто пройдет в следующий этап? А кто получит «да» от Лилии Подкопаевой?

К судейской тройке присоединится четвертая приглашенная судья ― олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева. Спортсменка будет оценивать участников со всей справедливостью и строгостью тренера. Танцы на роликах, игра на барабанах вслепую и первая диджейка на лазерной арфе Валерия Laganza придут на сцену талант-шоу, чтобы прославить Украину на весь мир. Смотрите «Україна має талант» уже в эту субботу на СТБ!

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот, Сергей Притула.

Ведущий: Григорий Решетник.

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