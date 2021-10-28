Цієї суботи в ефірі СТБ вийде новий випуск легендарного шоу «Україна має талант»! До суддівської трійки проєкту приєднається четверта запрошена зіркова суддя – абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Влітку в один зі знімальних днів телекастингу Лілія поділилася цією новиною на своїй інстаграм-сторінці. Під фото зі сцени «Україна має талант» суддя розповіла про свої перші враження від учасників проєкту та їхніх талантів:

«В жизни меня привлекают вызовы. Я неоднократно была участницей различных соревновательных процессов. Но мне всегда было интересно, а каково оно быть за столиком судей? Тем более, на шоу мирового масштаба, такого как “Україна має талант”. Каково это – выносить для кого-то судьбоносные решения? И теперь я знаю, что, во-первых, это огромная ответственность, а во-вторых, поверьте, это крайне сложно, ведь кому-то из наших героев ты говоришь НЕТ.

Искренне восхищаюсь смелостью и талантом ребят! Каждому из них мне хотелось сказать ДА! Поверьте, они вас удивят!»

Тепер уже 30 жовтня на СТБ вийде другий випуск талант-шоу за участі легендарної української спортсменки Лілії Подкопаєвої. Якою суддею вона буде і як оцінюватиме учасників на сцені «Україна має талант» – Лілія поділилася в ексклюзивному коментарі.

«Участников кастинга буду судить объективно и справедливо. Как судья международного класса, я достаточно строга. Если вижу, что человек ошибается, никогда не смогу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и ответа “да”, то, конечно же, это будет именно такой ответ от меня».

Екстремальне силове шоу, повітряні акробати та акробатика на повітряному пілоні, сліпий барабанщик та перша диджейка на лазерній арфі – кого ще з учасників глядач побачить уже в другому випуску талант-шоу?

«На сцену шоу выйдут украинцы, как взрослые, так и дети, которые своим талантом прославили нашу страну далеко за ее пределами, и я счастлива, что теперь их увидите и вы. Зная, как много сил и времени требует успех в любом деле, я искренне восхищаюсь такими людьми».

Дивіться прем’єру «Україна має талант» уже цієї суботи, 30 жовтня, о 19:00 на СТБ!

Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в Атланті, володарка Кубка Європи. Її авторський елемент – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів – є найскладнішим у спортивній гімнастиці: досі у світі ніхто його не повторив, і він названий ім’ям Лілії. Володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Заслужений майстер спорту України і суддя міжнародної категорії. Засновниця і голова Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я поколінь», спортивного фестивалю «Золота Лілія», а також мережі гімнастичних шкіл.

Як раніше оголошував телеканал СТБ, у складі зіркового журі «Україна має талант» у деяких випусках з’явиться і четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на найрізноманітніших міжнародних аренах. Серед них ви побачите: Машу Єфросиніну, Жана Беленюк, Ольгу Харлан та Руслану Лижичко.

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