В эту субботу в эфире СТБ выйдет новый выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! К судейской тройке проекта присоединится четвертая приглашенная звездная судья – абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Летом в один из съемочных дней телекастинга Лилия поделилась этой новостью на своей инстаграм-странице. Под фото со сцены «Україна має талант» судья расказала свои первые впечатления от участников проекта и их талантов:

«В жизни меня привлекают вызовы. Я неоднократно была участницей различных соревновательных процессов. Но мне всегда было интересно, а каково оно быть за столиком судей? Тем более, на шоу мирового масштаба, такого как “Україна має талант”. Каково это – выносить для кого-то судьбоносные решения? И теперь я знаю, что, во-первых, это огромная ответственность, а во-вторых, поверьте, это крайне сложно, ведь кому-то из наших героев ты говоришь НЕТ.

Искренне восхищаюсь смелостью и талантом ребят! Каждому из них мне хотелось сказать ДА! Поверьте, они вас удивят!»

Теперь уже 30 октября на СТБ выйдет второй выпуск талант-шоу с участием легендарной украинской спортсменки Лилии Подкопаевой. Какой судьей она будет и как будет оценивать участников на сцене «Україна має талант» – Лилия поделилась в эксклюзивном комментарии.

«Участников кастинга буду судить объективно и справедливо. Как судья международного класса, я достаточно строга. Если вижу, что человек ошибается, никогда не смогу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и ответа “да”, то, конечно же, это будет именно такой ответ от меня».

Экстремальное силовое шоу, воздушные акробаты и акробатика на воздушном пилоне, слепой барабанщик и первая диджейка на лазерной арфе – кого еще из участников зритель увидит уже во втором выпуске талант-шоу?

«На сцену шоу выйдут украинцы, как взрослые, так и дети, которые своим талантом прославили нашу страну далеко за ее пределами, и я счастлива, что теперь их увидите и вы. Зная, как много сил и времени требует успех в любом деле, я искренне восхищаюсь такими людьми».

Смотрите премьеру «Україна має талант» уже в эту субботу, 30 октября, в 19:00 на СТБ!

Лилия Подкопаева – абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Ее авторский элемент – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов – является сложнейшим в спортивной гимнастике: до сих пор в мире никто его не повторил, и он назван именем Лилии. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Украины и судья международной категории. Основательница и глава Международного благотворительного фонда «Здоровье поколений», спортивного фестиваля «Золотая Лилия», а также сети гимнастических школ.

Как ранее объявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри «Україна має талант» в некоторых выпусках появится и четвертый судья. В честь 30-летия независимости Украины к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Жене Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Среди них вы увидите: Машу Ефросинину, Жана Беленюка, Ольгу Харлан и Руслану Лыжичко.

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