Jerry Heil святкує день народження

Сьогодні, 21 жовтня, свій день народження святкує ведуча бекстейджу легендарного проєкту «Україна має талант» — Jerry Heil! Співачці виповнилося 26 років!

Українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil святкує своє 26-річчя! Завдяки таланту та мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародної популярності.

Нагадаємо, щотижня у диджитальному бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час знімання телевізійних кастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто з зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитися всіх умінь, які побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сідатиме на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, намагатиметься повторити фокуси, танцюватиме фристайл та інше.

Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії та провокативні інтерв’ю – все це українці побачать у бекстейдж-шоу «Україна має талант» з Jerry Heil. Проєкт виходитиме восени на офіційних диджитал-сторінках телеканалу СТБ.

Редакція сайту телеканалу СТБ вітає Jerry Heil з днем народження і бажає їй натхнення, життєвих сил та любові!

Дивіться шоу «Україна має талант» на телеканалі СТБ вже з 23 жовтня!

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