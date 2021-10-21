Jerry Heil празднует день рождения

Сегодня, 21 октября, свой день рождения празднует ведущая бэкстейджа легендарного проекта «Україна має талант» ― Jerry Heil! Певице исполнилось 26 лет!

Украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil празднует свое 26-летие! Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародной популярности.

Напомним, что еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всем умениям, которые увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа будет садиться на шпагат, стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью ― все это украинцы увидят в бэкстейдж-шоу «Україна має талант» с Jerry Heil. Проект будет выходить осенью на официальных диджитал-страницах телеканала СТБ.

Редакция сайта телеканала СТБ поздравляет Jerry Heil с днем ​​рождения и желает ей вдохновения, жизненных сил и любви!

Смотрите шоу «Україна має талант» на телеканале СТБ уже с 23 октября!

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