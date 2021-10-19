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Вони читають, як боги: найкращі реп-виступи на «Україна має талант»

19.10.2021

23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі реп-виступи на «Україна має талант».

Ми зібрали добірку найкращих реп-виступів на шоу «Україна має талант»! Вони намагаються читати так швидко, як Eminem, а тексти сповнені сенсу і глибини.

Хлопець зачитав реп, який присвятив своєму дідові, на сцені головного талант-шоу країни. Тут же ви побачите дитячий колектив з Полтави, у якому всі маленькі учасники вже читають, як дорослі виконавці! Якщо ви любите хороший реп, вмикайте добірку найкращих виступів на шоу «Україна має талант» просто зараз!

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