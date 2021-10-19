23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие рэп-выступления на «Україна має талант»

Мы собрали подборку лучших рэп-выступлений на шоу «Україна має талант»! Они стараются читать так быстро, как Eminem, а тексты полны смысла и глубины.

Парень зачитал рэп, который посвятил своему деду, на сцене главного талант-шоу страны. Здесь же вы увидите детский коллектив из Полтавы, в котором все маленькие участники уже читают, как взрослые исполнители! Если вы любите хороший рэп, включайте подборку лучших выступлений на шоу «Україна має талант» прямо сейчас.



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