Зовсім скоро, 23 жовтня, в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Як завжди, проєкт здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. В очікуванні прем’єри Євген Кот у своїх соцмережах розповів про найщиріший виступ у новому сезоні. Хто ці учасники? Дізнайтеся просто зараз!

«Такий чудовий знімок знайшов серед фото з кастингів “Україна має талант”. Як багато талановитих дітей виходило до нас на сцену! Чесно, їхні виступи завжди були найщирішими. На фото ― Маша і Ваня, юні танцюристи-бальники, діти з аутичним спектром. І в суспільстві все ще існує купа міфів щодо таких дітей. Але можу з упевненістю сказати, бачивши вже їхній виступ: вони дуже здібні діти з великим потенціалом, і діагнози тут ні до чого».

На сцені шоу Євген навіть показав учасникам танцювальні рухи.

«Їхні очі горіли на сцені. У той момент у мене з’явилося величезне бажання познайомитися з ними ближче. Тому разом ми станцювали з ними один базовий танцювальний рух. Адже я уявляю, яка величезна робота була зроблена батьками і тренерами цих дітей, щоб прийти до такого результату. Щоб вони виступили на сцені масштабного талант-шоу. З такими дітьми дуже важливо все робити поступово, бути терплячими і виявляти велику підтримку. А не бути строгими і вимогливими тренерами, які працюють виключно на результат, медалі та кубки».

На його погляд, найголовнішим у таких виступах має бути бажання та задоволення самих дітей.

«Нагороди та досягнення, звичайно ж, це завжди приємно. Але в першу чергу дитина має отримувати задоволення від того, чим вона займається. І я радий, що на наш проєкт маленькі учасники приходили виключно з власного бажання. Маша і Ваня однозначно кайфували від свого танцю та виступу. Я був радий познайомитися з такими чудовими танцівниками. Познайомтесь і ви з ними ― прем’єра “Україна має талант” уже 23 жовтня о 19:00 на СТБ!».

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