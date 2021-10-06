Совсем скоро, 23 октября, в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Как всегда, проект удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. В ожидании премьеры Евгений Кот в своих соцсетях рассказал о самом искреннем выступлении в новом сезоне. Кто эти участники? Узнайте прямо сейчас!

«Такой замечательный снимок нашел среди фото с кастингов “Україна має талант”. Как много талантливых детей приходили к нам на сцену. Честно, их выступления всегда были искренними. На фото ― Маша и Ваня, юные танцоры-бальники, дети с аутичным спектром. И в обществе все еще существует куча мифов относительно таких детей. Но могу с уверенностью сказать, видев уже их выступление: они очень способные дети с большим потенциалом, и диагнозы здесь ни при чем».

На сцене шоу Евгений даже показал участникам танцевальные движения.

«Их глаза горели на сцене. В тот момент у меня появилось огромное желание познакомиться с ними поближе. Поэтому вместе мы станцевали с ними одно базовое танцевальное движение. Ведь я представляю, какая огромная работа была проделана родителями и тренерами этих детей, чтобы прийти к такому результату. Чтобы они выступили на сцене масштабного талант-шоу. С такими детьми очень важно все делать постепенно, быть терпеливыми и проявлять большую поддержку. А не быть строгими и требовательными тренерами, которые работают исключительно на результат, медали и кубки».

По его мнению, главным в таких выступлениях должно быть именно желание и удовольствие самих детей.

«Награды и достижения, конечно же, это всегда приятно. Но в первую очередь ребенок должен получать удовольствие от того, чем он занимается. И я рад, что на наш проект маленькие участники приходили исключительно по собственному желанию. Маша и Ваня однозначно кайфовали от своего танца и выступления. Я был рад познакомиться с такими замечательными танцорами. Познакомьтесь и вы с ними ― премьера “Україна має талант” уже 23 октября в 19:00 на СТБ!».

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