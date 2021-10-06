Нещодавно СТБ розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Ними стали: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

― успішний телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу. Гострий на язик, безкомпромісний та прямолінійний. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок і завжди відображають думку телеглядачів. Найвідоміший шоумен України вперше сяде в суддівське крісло.

― найкраща акторка країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії також із відкритим серцем.

― топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого свого часу відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.