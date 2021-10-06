. Недавно СТБ раскрыл имена основной тройки звездных судей. Ими стали: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

― успешный телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и всегда отражают мнение телезрителей. Самый известный шоумен Украины впервые сядет в судейское кресло.

― лучшая актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем.

― топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого в свое время открыл СТБ в проекте «Танцюють всі!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.