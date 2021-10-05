Колишня суддя шоу «Україна має талант» Слава Фролова днями опублікувала допис у Facebook на підтримку акторки Ксенії Мішиної. Телеведучу обурили коментарі цькувальників в адресу новоспеченої судді. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Як вам не соромно? Це я питаю у тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішиній, яка пройшла кастинг і отримала роль журі в “Україна має талант”. Я побачила сюжет про це і не можу пройти повз. Не забути, як було нестерпно, коли на початку цькували мене, а потім противно, коли ті самі зізнавалися в любові. Щоб бути обґрунтованим хейтером, треба подивитися хоча б один сезон оновленого “Україна має талант”. Бо цей прикол з “я не читав, але засуджую” ми знаємо, і боляче від того, що доводиться ділити з такими дурнями одну планету. А чи варто займати нішу дурнів, коли у світі є стільки крутих можливостей?»

Фролова вважає, що Ксенія ― на своєму місці.

«Якщо комусь з вас здалося, що Ксенія зайняла моє місце, і ви вирішили відстояти мене, ділюся важливим.

Нас ніхто не може замінити, кожен унікальний, як і наш життєвий шлях. Для мене застрягти в одному форматі ― не варіант. Круто розвиватися та змінюватися. Дозвольте мені стати скульптором, автором книг, режисером, культурним активістом; зробити свій курс для майбутніх ведучих або організаторів івентів; врешті-решт, стати продавцем трав і квітів. Я прожила так багато часу в ефірах, що, можливо, тема вичерпалася, а здоров’я трохи просіло на галерах ранкових шоу.

Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов’ю! Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше попередніх.

Якщо розділяєте мої цінності, підтримуйте мене там, де ваша підтримка мені дуже потрібна, а не там, де я не просила. Якщо ви вже накосячили, знайдіть в собі сили виправитися. Це важливо!»

Телевізійниця радіє, що проєкт «Україна має талант» знову побачать мільйони глядачів.

«Це шоу про кожного з нас, про наші мрії, це історії і долі. Я щаслива, що проєкт повернувся на екрани й буде дарувати шанс заявити про себе світові. Якщо ви так само, як і я, цінуєте цей проєкт, давайте не стояти осторонь ситуації, а боротися з таким руйнівним явищем. Ви повинні знати, що хвилюються не тільки учасники, а й ті, хто роблять “Україна має талант”. Підтримайте новий сезон та новий склад. Знаю, що шанувальників проєкту багато, але більшість не проявляє себе в коментах. Може, прийшов час це зробити? Телеканал СТБ кинув великі сили та підготував для вас неймовірно крутий сезон. А цей іспанський сором з хейтерством нумо розчавімо позитивом і залишимо в історії».

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