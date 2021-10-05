Бывшая судья шоу «Укрїна має талант» Слава Фролова на днях написала пост в Facebook в поддержку актрисы Ксении Мишиной. Телеведущую возмутили комментарии подписчиков в адрес новоиспеченной судьи. Подробности ― далее в материале.

«Как вам не стыдно? Это я спрашиваю у тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль жюри в “Україна має талант”. Я увидела сюжет об этом и не могу пройти мимо. Не забыть, как было невыносимо, когда в начале травили меня, а потом противно, когда те же признавались в любви. Чтобы быть обоснованным хейтером, надо посмотреть хотя бы один сезон обновленного “Україна має талант”. Ибо прикол с “я не читал, но осуждаю” мы знаем, и больно от того, что приходится делить с такими дураками одну планету. А стоит ли занимать нишу дураков, когда в мире столько крутых возможностей?»

Фролова считает, что Ксения ― на своем месте.

«Если кому-то из вас показалось, что Ксения заняла мое место, и вы решили отстоять меня, делюсь важным.

Нас никто не может заменить, каждый уникален, как и наш жизненный путь. Для меня застрять в одном формате ― не вариант. Круто развиваться и меняться. Позвольте мне стать скульптором, автором книг, режиссером, культурным активистом; сделать свой курс для будущих ведущих или организаторов ивентов; в конце концов, стать продавцом трав и цветов. Я прожила так много времени в эфирах, что, возможно, тема иссякла, а здоровье немного просело на галерах утренних шоу.

Дайте шанс новым лицам делиться своей энергией, талантом и любовью! Именно ваша поддержка рождает звезд, которые будут сиять ярче предыдущих.

Если разделяете мои ценности, поддерживайте меня там, где ваша поддержка мне очень нужна, а не там, где я не просила. Если вы уже накосячили, найдите в себе силы исправиться. Это важно!»

Телевизионщица радуется, что «Україна має талант» снова увидят миллионы зрителей.

«Это шоу о каждом из нас, о наших мечтах, это истории и судьбы. Я счастлива, что проект вернулся на экраны и будет дарить шанс заявить о себе миру. Если вы так же, как и я, цените этот проект, давайте не будем стоять в стороне ситуации, а бороться с таким разрушительным явлением. Вы должны знать, что волнуются не только участники, но и те, кто делают “Україна має талант”. Поддержите новый сезон и новый состав. Знаю, что поклонников проекта много, но большинство не проявляет себя в комментах. Может, пришло время это сделать? Телеканал СТБ бросил большие силы и подготовил для вас невероятно крутой сезон. А этот испанский стыд с хейтерством давайте раздавим позитивом и оставим в истории».

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