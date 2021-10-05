23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи гурту Лісапетний батальйон на «Україна має талант».

Дивіться найкращі виступи гурту Лісапетний батальйон на «Україна має талант» у нашій добірці! Вони закохали в себе глядачів і суддів своїм завзятим виконанням, текстами пісень та артистичністю. Колектив Лісапетний батальйон виграв 5 сезон талант-шоу і прогримів на всю країну.

Пісня «Лісапєт» стала хітом, а гумор виконавиць запам’ятався надовго. Дивіться, як безжурні учасниці колективу разом зі своєю керівницею Наталією Фаліон запалюють зал і викликають усмішки на обличчях слухачів! Дивіться і слухайте найкращі пісні гурту Лісапетний батальйон на сцені «Україна має талант»!

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