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Лісапетний батальйон: лучшие выступления на «Україна має талант»

05.10.2021

23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления группы Лісапетний батальйон на  «Україна має талант».

Смотрите лучшие выступления группы Лисапетний батальйон на  «Україна має талант» в нашей подборке! Они влюбили в себя зрителей и судей своим задорным исполнением, текстами песен и артистичностью. Коллектив Лісапетний батальйон выиграл 5 сезон талант-шоу и прогремел на всю страну.

Песня «Лісапєт» стала хитом, а юмор исполнительниц запомнился надолго. Смотрите, как неунывающие участницы коллектива вместе со своей руководительницей Натальей Фалион зажигают зал и вызывают улыбки на лицах слушателей! Смотрите и слушайте лучшие песни группы Лісапетний батальйон на сцене «Україна має талант»!

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