23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи гімнастів на «Україна має талант».

При перегляді виступів найкращих гімнастів шоу «Україна має талант» виникає думка: невже їхнє тіло без кісток? Учасники так вправно володіють кожною частиною свого тіла, що їхні виступи просто заворожують, а часом по-доброму лякають. Вони з легкістю можуть сісти на шпагат у повітрі і навіть зав’язати своє тіло у вузлик! Думаєте, це нереально? «Україна має талант» і гнучкі учасники доведуть протилежне!



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