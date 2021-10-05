Дивовижна гнучкість: найкращі гімнасти на «Україна має талант»
05.10.2021
23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи гімнастів на «Україна має талант».
При перегляді виступів найкращих гімнастів шоу «Україна має талант» виникає думка: невже їхнє тіло без кісток? Учасники так вправно володіють кожною частиною свого тіла, що їхні виступи просто заворожують, а часом по-доброму лякають. Вони з легкістю можуть сісти на шпагат у повітрі і навіть зав’язати своє тіло у вузлик! Думаєте, це нереально? «Україна має талант» і гнучкі учасники доведуть протилежне!
Більше на тему: Суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот стане батьком?
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=