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Удивительная гибкость: лучшие гимнасты на «Україна має талант»

05.10.2021

23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления гимнастов на «Україна має талант».

При просмотре выступлений лучших гимнастов шоу «Україна має талант»  возникает мысль: неужели их тело без костей? Участники так умело владеют каждой частью своего тела, что их выступления просто завораживают, а порой по-доброму пугают. Они с легкостью могут сесть на шпагат в воздухе и даже завязать свое тело в узелок! Думаете, это нереально? «Україна має талант» и гибкие участники докажут обратное!

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