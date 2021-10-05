23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления гимнастов на «Україна має талант».

При просмотре выступлений лучших гимнастов шоу «Україна має талант» возникает мысль: неужели их тело без костей? Участники так умело владеют каждой частью своего тела, что их выступления просто завораживают, а порой по-доброму пугают. Они с легкостью могут сесть на шпагат в воздухе и даже завязать свое тело в узелок! Думаете, это нереально? «Україна має талант» и гибкие участники докажут обратное!

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