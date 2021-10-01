23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи «Україна має талант»-6.

Гімнастки-екстремалки, запальні юні таланти й унікальні музиканти ― все це ви побачите в добірці найкращих виступів 6 сезону «Україна має талант». Від деяких номерів перехопить подих і серце почне битися частіше. А деякі зворушать до глибини душі і змусять заплакати. Ви готові згадати найцікавіші виступи і найталановитіших учасників? Дивіться онлайн «Україна має талант» на YouTube!



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