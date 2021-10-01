23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления «Україна має талант»-6.

Гимнастки-экстремалки, зажигательные юные таланты и уникальные музыканты ― все это вы увидите в подборке лучших выступлений 6 сезона «Україна має талант». От некоторых номеров перехватит дыхание и сердце начнет биться чаще. А некоторые растрогают до глубины души и заставят заплакать. Готовы вспомнить самые интересные выступления и самых талантливых участников? Смотрите онлайн «Україна має талант» на YouTube!

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