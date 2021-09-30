23 жовтня в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». На кастинг прийде bone breaker Міша Макаров і шокує суддів та глядачів своєю надприродною гнучкістю.

29-річний Міша виступає в експериментальному стилі bone breaking. Для нього це спосіб самовираження. На шоу він прийде з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я».

Михайло все життя заробляє танцями і працював у різних куточках світу. А 5 років тому в Шанхаї познайомився зі своєю дівчиною-перуанкою ― танцівницею Алессою. Саме талант хлопця підкорив її серце. Через карантин і закриті кордони пара не бачилася півтора року, але кілька місяців тому Алесса переїхала жити в Україну. Тепер вони разом планують розвиватися і працювати в Києві. На талант-шоу дівчина також прийде підтримати Мішу.

Після довгих років гастролей Міша зрозумів, що хоче жити тут, прославляти саме Україну і щоб якомога більше українців про нього дізналися. З цією метою і прийшов на проєкт «Україна має талант».

«Я танцівник, 12 років у справі. Виконую насправді дуже небезпечні танці, травм було багато, адже я роблю дуже небезпечні трюки. Та якби не моя справа, я б не побував в Австралії, Новій Зеландії, Лас-Вегасі та інших прекрасних місцях цієї планети. Я багато де подорожував, і тепер мені хочеться познайомитися зі своїм рідним українським глядачем і показати йому все те, чого навчився за своє життя», ― розповідає Михайло.

Не всі з суддів і глядачів у залі зможуть спокійно додивитися виступ Михайла. Чи не завадить йому це пройти в шоу? Дивіться 23 жовтня о 19:00 прем’єру «Україна має талант» на СТБ!

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