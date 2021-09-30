23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». На кастинг придет bone breaker Миша Макаров и шокирует судей и зрителей своей сверхъественной гибкостью.

29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Для него это способ самовыражения. На шоу он придет с танцем шамана про борьбу человека с внутренним «Я».

Миша всю жизнь зарабатывает танцами и работал в разных уголках мира. А 5 лет назад в Шанхае познакомился со своей девушкой-перуанкой ― танцовщицей Алессой. Именно талант парня покорил ее сердце. Из-за карантина и закрытых границ пара не виделась полтора года, но несколько месяцев назад Алесса переехала жить в Украину. Теперь они вместе планируют развиваться и работать в Киеве. На талант-шоу девушка также придет поддержать Мишу.

После долгих лет гастролей Миша понял, что хочет жить здесь, прославлять именно Украину и чтобы как можно больше украинцев о нем узнали. С этой целью и пришел на проект «Україна має талант».

«Я танцор, 12 лет в деле. Исполняю на самом деле очень опасные танцы, травм было много, ведь я делаю очень опасные трюки. Но если бы не мое дело, я бы не побывал в Австралии, Новой Зеландии, Лас-Вегасе и других прекрасных местах этой планеты. Я много где путешествовал. и теперь мне хочется познакомиться со своим родным украинским зрителем и показать ему все то, чему научился за свою жизнь», ― рассказывает Миша.

Не все из судей и зрителей в зале смогут спокойно досмотреть выступление Миши. Не помешает ли ему это пройти в шоу? Смотрите 23 октября в 19:00 премьеру «Україна має талант» на СТБ!



Больше по теме: Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.