Григорій Решетник із сім’єю на зйомках проморолика «Україна має талант»

До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни — новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». 16 серпня відбулися зйомки проморолика, що зібрали сотні українців на одній з центральних площ столиці. Зйомки відвідав і головний ведучий Григорій Решетник зі своєю дружиною і трьома дітьми.

На Контрактовій площі о 6 годині ранку розпочалася підготовка до знімання проморолика, що тривало до пізньої ночі. Український хореограф-постановник Костянтин Томільченко навчав акторів масових сцен рухів. Гостем знімального процесу став ведучий Григорій Решетник. У свій вихідний він із сім’єю відвідав майданчик, щоб особисто поспостерігати за бекстейджем.

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«Єдиний мій вихідний сьогодні. Сім’єю гуляємо містом. Проходимо через Контрактову площу і тут бачимо, що щось відбувається грандіозне. Виявляється, цілий день у центрі Києва знімають проморолик проєкту “Україна має талант”. На знімальному майданчику майже 300 людей, крани, десятки телекамер, сцени. Такого масштабного дійства Україна не бачила уже давно», — зізнається незмінний ведучий Григорій Решетник.

Прем’єра шоу «Україна має талант» в ефірі СТБ відбудеться восени. Не пропустіть!