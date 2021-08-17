К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». 16 августа состоялись съемки проморолика, собравшие сотни украинцев на одной из центральных площадей столицы. Съемки посетил и главный ведущий Григорий Решетник со своей супругой и тремя детьми.

На Контрактовой площади в 6 часов утра началась подготовка к съемкам проморолика, которые продлились до поздней ночи. Украинский хореограф-постановщик Константин Томильченко обучал актеров массовых сцен движениям. Гостем съемочного процесса стал ведущий Григорий Решетник. В свой выходной он с семьей посетил площадку, чтобы лично понаблюдать за бекстейджем.

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«Единственный мой выходной сегодня. Семьей гуляем по городу. Проходим через Контрактовую площадь и здесь видим, что что-то происходит грандиозное. Оказывается, целый день в центре Киева снимают проморолик проекта “Україна має талант”! На съемочной площадке почти 300 человек, краны, десятки телекамер, сцены. Такого масштабного действа Украина не видела уже давно», — признается неизменный ведущий Григорий Решетник.

Премьера шоу «Україна має талант» в эфире СТБ состоится осенью. Не пропустите!