Він грає на гітарі, вона — віртуозно рухається під музику. А разом вони — танцювальний дует із Вінниці. Українська надія, танцівники з синдромом Дауна — Марія Гнатик та Іван Кондратюк — єдині, хто представлятиме Україну на першому чемпіонаті світу з танців у рамках спеціальних Олімпійських ігор в Австрії. Але перш амбітна пара продемонструє свій талант на грандіозному шоу «Україна має талант», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.

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Марія та Іван в кінці серпня вийдуть на паркет і позмагаються за перемогу на спеціальних Олімпійських іграх в Австрії. Хлопці зізнаються, що вчитися танцювати не складно. Їх улюблений танок — самба. Ця пара — єдина в нашій країні, хто представлятиме Україну на першому чемпіонаті світу з танців в рамках спеціальних Олімпійських ігор в Австрії.

Хореограф-постановник Марія Сойфер пишається своїми підопічними. Вона завжди їх підтримує і вірить в успіх. Навіть тоді, коли у них щось не виходить.

«Вони відчувають ту любов. яку я їм даю, і дають зворотний зв’язок», — зізнається Марія.

Уперше на паркет Маша та Іван вийшли кілька років тому. Це були змагання в Естонії. Тоді вони отримали срібло. Батьки дуже пишаються своїми дітьми, однак зізнаються, коли вперше дізналися про діагноз, не розуміли, що робити далі.

«Для того, щоб дитина вийшла на потрібний рівень, мало просто любити її, потрібно боротися за життя», — зізнається мама Марії Тетяна.

Тетяна вирішила, що її дочка буде ходити до звичайного дитячого садка, а потім — у звичайну школу. Однак суспільство, яке тоді ще не знало про те, що таке інклюзія, чинило опір. Так, вперше відвести дочку на танці Тетяна наважилася, коли малятку було сім років. Ось тільки з двадцятої спроби жінці вдалося реалізувати задумане. Щоб зламати цю непробивну стіну, жінка у Вінниці створила організацію для дітей з синдромом Дауна. Наразі там вже півсотні сімей. Саме в цій організації вперше познайомилися Маша і Ваня, а після вони стали в пару.

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