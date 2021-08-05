Покорить сцену и Олимпиаду: как танцевальный дуэт особенных детей покоряет сердца людей

Он играет на гитаре, она — виртуозно двигается под музыку. А вместе они — танцевальный дуэт из Винницы. Украинская надежда, танцовщики с синдромом Дауна — Мария Гнатик и Иван Кондратюк — единственные, кто будет представлять Украину на первом чемпионате мира по танцам в рамках специальных Олимпийских игр в Австрии. Но прежде амбициозная пара продемонстрирует свой талант на грандиозном шоу «Україна має талант»,, премьера которого состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.

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Мария и Иван в конце августа выйдут на паркет в Австрии и посоревнуются за победу на специальных Олимпийских играх в Австрии. Ребята признаются, что учиться танцевать не сложно. Их любимый танец — самба. Эта пара — единственная в нашей стране, кто будет представлять Украину на первом чемпионате мира по танцам в рамках специальных Олимпийских игр в Австрии.

Хореограф-постановщик Мария Сойфер гордится своими подопечными. Она всегда их поддерживает и верит в успех. Даже тогда, когда у ребят что-то не получается.

«Они чувствуют ту любовь. которую я им даю, и дают обратную связь», — признается Мария.

Впервые на паркет Маша и Иван вышли несколько лет назад. Это были соревнования в Эстонии. Тогда они получили серебро. Родители очень гордятся своими детьми, однако признаются, когда впервые узнали о диагнозе, не понимали, что делать дальше.

«Для того, чтобы ребенок вышел на нужный уровень, мало просто любить его, нужно бороться за жизнь», — признается мама Марии Татьяна.

Татьяна решила, что ее дочь будет ходить в обычный детский сад, а потом — в обычную школу. Однако общество, которое тогда еще не знало о том, что такое инклюзия, сопротивлялось. Так, впервые отвести дочь на танцы Татьяна решилась, когда малышке было семь лет. Вот только с двадцатой попытки женщине удалось реализовать задуманное. Чтобы сломать эту непробиваемую стену, женщина в Виннице создала организацию для детей с синдромом Дауна. Сейчас там уже полсотни семей. Именно в этой организации впервые познакомились Маша и Ваня, а после они стали в пару.

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