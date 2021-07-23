Коли вийшов 1 випуск «Got Talent»: історія створення формату

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону шоу «Україна має талант»! Мало хто знає, але легендарний проєкт українського телебачення був знятий за британським «Got Talent». Це формат телевізійних шоу талантів, створений продюсером Саймоном Коуеллом. Детальніше про формат шоу читайте прямо зараз!

Пілотний випуск «Got Talent» вийшов на британському телеканалі ITV у 2005 році, але вихід повноцінного шоу відклали. В результаті телеконкурс спочатку з’явився в Америці 21 червня 2006 року під назвою «America’s Got Talent». До теперішнього часу передачі у такому форматі виходили за ліцензією у багатьох країнах світу.

Формат шоу був належить компанії Саймона Коуелла Syco TV. Вона створила дочірні формати у більш ніж 69 країнах світу! До того ж Саймон Коуелл був творцем і суддею шоу «The X Factor»! Але на відміну від шоу «Idol» і «The X Factor», у «Got Talent» крім співу представлені ще кілька художніх дисциплін.

Концепція формату «Got Talent» полягала у великомасштабному телевізійному конкурсі, в якому будь-яка людина будь-якого віку і походження могла брати участь із будь-яким талантом як перед аудиторією, так і перед колегією суддів. Вперше концепція була запропонована британській телекомпанії ITV, яка погодилася на пілотну серію цього формату.

Після того, як пілотний проєкт виявився успішним, почалася робота над створенням сезону конкурсу для британського телебачення. Але робота була припинена. Після цього Коуелл почав просувати концепцію на американських телеканалах раніше, ніж планувалося, і врешті решт зацікавив телекомпанію NBC, підготувавши шоу для її літнього сезону 2006 року.

Шоу «America’s Got Talent» дебютувало 21 червня 2006 року та стало першим міжнародним виданням франшизи. Програма виявилася успішною для NBC, яка запланувала наступні сезони. Одночасно запустили франшизу на міжнародному рівні — серед країн, де формат конкурсу був розкуплений телевізійними мережами з кінця 2006 до середини 2007 року, були Франція, Швеція і Австралія. Пізніше Коуелл повернувся до Великобританії, щоб продовжити виробництво британського видання для ITV, що призвело до дебюту «Britain’s Got Talent» 9 червня 2007 року.

У квітні 2014 року «Got Talent» був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший формат реаліті-шоу в світі! На той час програми цього формату виходили у 58 країнах, а зараз — у 60 країнах.

Нагадаємо, що восени 2021 року на телеканалі СТБ вийде новий особливий сезон «Україна має талант». Ми вперше побачимо унікальні номери, у яких використано новітні технології. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

В очікуванні старту зйомок телеканал СТБ розкриває одну з інтриг сезону – хто ж стане ведучим грандіозного шоу та увійде до складу зіркового журі. І першим назвав ім’я Григорія Решетніка.

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