Когда вышел 1 выпуск «Got Talent»: история создания формата

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона шоу «Україна має талант»! Мало кто знает, но легендарный проект украинского телевидения был снят по британскому «Got Talent». Это формат телевизионных шоу талантов, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. Подробнее о формате шоу читайте прямо сейчас!

Пилотный выпуск «Got Talent» вышел на британском телеканале ITV в 2005 году, но выход полноценного шоу было отложено. В итоге такой телеконкурс сначала появился 21 июня 2006 года в Америке под названием «America’s Got Talent». К настоящему времени передачи в этом формате выходят по лицензии во многих странах мира.

Формат шоу принадлежит компании Саймона Коуэлла Syco TV. Она создала дочерние форматы в более чем 69 странах мира! К тому же Саймон Коуэлл был создателем и судьей «The X Factor». Но в отличие от шоу «Idol» и «The X Factor», в «Got Talent» кроме пения представлены еще несколько художественных дисциплин.

Концепция формата «Got Talent» заключалась в крупномасштабном телевизионном конкурсе, в котором любой человек любого возраста и происхождения мог участвовать с любым талантом как перед аудиторией, так и перед коллегией судей. Впервые концепция была предложена британской телекомпании ITV, которая согласилась на пилотную серию этого формата.

После того, как пилотный проект оказался успешным, началась работа над созданием сезона конкурса для британского телевидения. Но работа была приостановлена. После этого Коуэлл начал продвигать формат на американских телеканалах раньше, чем планировалось, и заинтересовал телекомпанию NBC, подготовив шоу для ее летнего сезона 2006 года.

Шоу «America’s Got Talent» дебютировало 21 июня 2006 года и стало первым международным изданием франшизы. Программа оказалась успешной для NBC, которая запланировала следующие сезоны. Одновременно была запущена франшиза на международном уровне — среди стран, где формат конкурса был раскуплен телевизионными сетями с конца 2006 до середины 2007 года, были Франция, Швеция и Австралия. Позже Коуэлл вернулся в Великобританию, чтобы продолжить производство британского издания для ITV, что привело к дебюту «Britain’s Got Talent» 9 июня 2007 года.

В апреле 2014 года «Got Talent» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный формат реалити-шоу в мире! К тому времени программы по этому формату выходили в 58 странах, а на данный момент — уже в 60 странах.

Напомним, осенью 2021 года на телеканале СТБ выйдет новый сезон «Україна має талант». Мы впервые увидим уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

В ожидании старта съемок телеканал СТБ раскрывает одну из главных интриг сезона – кто же станет ведущим грандиозного шоу и войдет в состав звездного жюри. И первым назвал имя Григория Решетника.

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