Як пройшов кастинг проєкту «Україна має талант» у Запоріжжі?

Другий етап всеукраїнського кастингу «Україна має талант» добіг кінця. Команда проєкту вже об’їздила вісім великих міст у пошуках найяскравіших і найдивовижніших талантів. І Запоріжжя теж не стало винятком.

Нещодавно сотні потенційних учасників прийшли показати свої таланти в надії стати частиною легендарного шоу. Хто здивував команду проєкту своїми неймовірними вміннями у Запоріжжі?

Читайте всі подробиці у добірці фактів про запорізький кастинг:

На кастинг в Запоріжжі прийшло близько 100 учасників.

Таланти, які запам’яталися команді найбільше в Запоріжжі: Pole Dance, швидкий рахунок, східні танці і футбольний фрістайл.

Наймолодшим учасником був семирічний Єгор Василюк, який здивував команду шоу швидким рахунком (швидко вирішує приклади в умі).

Найстаршою учасницею на кастингу була Олена Завгородня. У 51 рік жінка підкорювала команду шоу своїм вокалом.

До наступного етапу – телевізійних кастингів – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші і найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або прийшов на передкастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить зовсім скоро.

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