Как прошел кастинг проекта «Україна має талант» в Запорожье?
Второй этап всеукраинского кастинга «Україна має талант» подошел к концу. Команда проекта уже объездила восемь крупных городов в поисках ярких и удивительных талантов. И Запорожье тоже не стало исключением.
Недавно сотни потенциальных участников пришли показать свои таланты в надежде стать частью легендарного шоу. Кто удивил команду проекта своими невероятными умениями в Запорожье?
Читайте все подробности в подборке фактов о запорожском кастинге:
- На кастинг в Запорожье пришло около 100 участников.
- Таланты, которые запомнились команде больше всего в Запорожье: Pole Dance, быстрый счет, восточные танцы и футбольный фристайл.
- Самым молодым участником был семилетний Егор Василюк, который удивил команду шоу быстрым счетом (быстро решает примеры в уме).
- Самой старшей участницей на кастинге была Елена Завгородняя. В 51 год женщина покоряла команду шоу своим вокалом.
В следующий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.
Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.
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