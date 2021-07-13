Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Как прошел кастинг проекта «Україна має талант» в Запорожье?

13.07.2021

Второй этап всеукраинского кастинга «Україна має талант» подошел к концу. Команда проекта уже объездила восемь крупных городов в поисках ярких и удивительных талантов. И Запорожье тоже не стало исключением.

Недавно сотни потенциальных участников пришли показать свои таланты в надежде стать частью легендарного шоу. Кто удивил команду проекта своими невероятными умениями в Запорожье? 

Читайте все подробности в подборке фактов о запорожском кастинге:

  • На кастинг в Запорожье пришло около 100 участников.
  • Таланты, которые запомнились команде больше всего в Запорожье: Pole Dance, быстрый счет, восточные танцы и футбольный фристайл.
  • Самым молодым участником был семилетний Егор Василюк, который удивил команду шоу быстрым счетом (быстро решает примеры в уме). 
  • Самой старшей участницей на кастинге была Елена Завгородняя. В 51 год женщина покоряла команду шоу своим вокалом.

В следующий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.

Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Україна має талант (@ukrainegottalent)


Больше по теме: Как зрители отреагировали на возвращение легендарного шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ