18 декабря в 19:00 состоялся показ девятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Также судьи выбирали десятку финалистов! А что еще было в 9 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021 ― читайте прямо сейчас!

Олег Слободян первым выступил на сцене шоу. Рок-бандурист поразил судей оригинальной игрой на музыкальном инструменте, однако пройти дальше не смог. «Я не могу вам сказать “да”, ведь я ждал от вас гораздо большего. Я хотел виртуозности и более четкой игры на бандуре», ― сказал Женя Кот.

Следующим выступал Антон Сидоренко. Парень из Полтавы продемонстрировал профессиональный каучук. «Я очень люблю, когда я вижу что-нибудь уникальное. Сегодня ты показал некоторые элементы, которые до тебя не показывал никто. И это очень круто!», ― — сказал Сергей Притула.

Михаил Шевченко из Киева показал на сцене грандиозного проекта феерическое фристайл-шоу. Но получить три «да» от судей ему не удалось.«Когда вы начали, я думал, что будет вау! Но, может быть, тебе сегодня просто не удалось. Сегодня мы говорим тебе нет» – прокомментировал выступление участника Женя Кот.

Фантастическая игра на скрипке покорила судейскую тройку в следующем номере. Екатерина Дармина из Днепра смогла получить пропуск в следующий этап «Україна має талант». «Кто-то должен популяризировать игру на музыкальных инструментах в Украине. Если этим популяризатором будете вы, то я не против!» ― прокомментировал выступление участницы Сергей Притула.

Фокуснику из столицы Владиславу Кочугуре также удалось поразить судей своим профессионализмом.«Я вас не смог подловить сегодня. А с паролем это было вообще классно! Вы проходите дальше!», ― сказал Женя Кот.

А вот Валерию Дичаковскому повезло меньше. Вокал участника не понравился судьям легендарного шоу, поэтому все они нажали красные кнопки. «В начале номера вы сказали, что текст вашей песни ― об эмоциональном выгорании. Но связи между темой и текстом я не уловила. Песня должна была быть о какой-то глубине, ментальном здоровье, выгорании, но этого не было. Вокал тоже был не сильным, поэтому у вас три “нет”», ― сказала Ксения Мишина.

Незрячий вокалист из Харькова Геннадий Суменков растрогал своим талантом всю страну. Уличный музыкант исполнил джазовую песню на английском языке. «Это было очень круто, Гена! У вас невероятный талант и слух! Мы все говорим вам “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Однако следующая конкурсантка Валерия Заблоцкая своими вокальными данными не поразила зрителей и судей проекта. Одесситка исполнила собственную песню в костюме русалки. «От нас вы получили три “нет”. Я хотел что-то почувствовать от вашей песни, но мне не удалось. Все, что было интересно в вашем номере, ― голос. Нетипичный вокал, но его нужно как-то оформить», ― прокомментировал Женя Кот.

Пара акробатов Duo Paradise смогли стереть из памяти судей эмоции от предыдущего номера. Участники выполнили большой спектр сложных акробатических элементов, за что получили пропуск в следующий этап шоу. «Это было столь тонко, столь осторожно, эротично и сексуально! Я даже увидела, каким большим смыслом может быть женщина для своего мужа!» ― поделилась впечатлениями Ксения Мишина.

Вау-эффект на проекте также устроил quartet DEKRU. Столичные мимы очаровали своими движениями жюри и зрителей. «Спасибо вам огромное! Это был очень крутой перфоманс! Я просто погрузился в мир, который вы нам предложили. У меня создалось такое впечатление, будто я нырнул к вам с маской и трубкой и все это видел. Это тот случай, когда ты не хочешь, чтобы номер заканчивался», ― не сдержал восторга Сергей Притула.

Воздушная акробатка Елена Демчук также удостоилась судейских комплиментов. «Это было очень красиво! Это было очень сильно, экстремально и впечатляюще! Конечно, у вас три да!», ― сказала Ксения Мишина.

Ростислав Лазаренко из Черновцов удивлял зрителей вокальным талантом. «К нам приходят многие вокалисты, но они так не цепляют, не притягивают к себе так, как это делаете вы. Верьте в себя! У вас все получится!» ― прокомментировал Женя Кот.

Виталий Мыцак из столицы продемонстрировал шоу воздушных шаров. «Это было весело. Но если представить, что вы в финале шоу “Україна має талант” и сколько там будет других, сильных номеров, то я могу сказать, что у вас нет шансов… Поэтому пока у вас три “нет”», ― сказал Женя Кот.

Никита Прилуцкий тоже хотел поразить судей вокальным талантом, но сегодня ему это не удалось. «Для финала у вас уже есть очень сильные соперники. Вы крутой шоу-мен, но как исполнителю я должен сказать вам нет», — сказал Женя Кот.

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