18 грудня о 19:00 відбувся показ дев’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Також судді вибирали десятку фіналістів! А що ще було в 9 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021 ― читайте просто зараз!

Олег Слободян першим виступив на сцені шоу. Рок-бандурист вразив суддів оригінальною грою на музичному інструменті, однак пройти далі не зміг. «Я не можу вам сказати “так”, адже я чекав від вас набагато більшого. Я хотів віртуозності та чіткішої гри на бандурі», ― сказав Женя Кот.

Наступним виступив Антон Сидоренко. Хлопець із Полтави продемонстрував професійний каучук. «Я дуже люблю, коли я бачу щось унікальне. Сьогодні ти показав деякі такі елементи, які до тебе не показував ніхто. І це дуже круто!» ― сказав Сергій Притула.

Михайло Шевченко з Києва показав на сцені грандіозного проєкту феєричне фристайл-шоу. Але отримати три «так» від суддів чоловікові не вдалося. «Коли ви почали, я думав, що буде вау! Але, можливо, тобі сьогодні просто щось не вдалося. Сьогодні ми кажемо тобі ні» ― прокоментував виступ учасника Женя Кот.

Фантастична гра на скрипці підкорила суддівську трійку в наступному номері. Катерина Дарміна з Дніпра змогла отримати пропуск у наступний етап «Україна має талант». «Хтось має популяризувати гру на музичних інструментах в Україні. Якщо цим популяризатором будете ви, я не проти!» ― прокоментував виступ учасниці Сергій Притула.

Фокуснику зі столиці Владиславу Кочугурі теж вдалося вразити суддів своїм професіоналізмом. «Я вас не зміг підловити сьогодні. А з паролем це було взагалі класно! Ви проходите далі!», ― сказав Женя Кот.

А от Валерію Дичаківському пощастило менше. Вокал учасника не припав до вподоби суддям легендарного шоу, тому всі вони натиснули червоні кнопки. «На початку номера ви сказали, що текст вашої пісні ― про емоційне вигорання. Але зв’язку між темою і текстом я не вловила. Пісня мала бути про якусь глибину, ментальне здоров’я, вигорання, але цього не було. Вокал теж був не сильним, тому у вас три “ні”», ― сказала Ксенія Мішина.

Незрячий вокаліст із Харкова Геннадій Суменков зворушив своїм талантом усю країну. Вуличний музикант виконав джазову пісню англійською мовою. «Це було дуже круто, Гено! У вас неймовірний талант і слух! Ми всі говоримо вам “так”!» ― сказав Сергій Притула.

Однак наступна конкурсантка Валерія Заблоцька своїми вокальми даними не вразила глядачів та суддів проєкту. Одеситка виконала власну пісню в костюмі русалки. «Від нас ви отримали три “ні”. Я хотів щось відчути від вашої пісні, але мені не вдалося. Усе, що було цікаве у вашому номері, ― голос. Нетиповий вокал, але його потрібно якось оформити», ― прокоментував Женя Кот.

Пара акробатів Duo Paradise змогли стерти з пам’яті суддів емоції від минулого номеру. Учасники виконали великий спектр складних акробатичних елементів, за що й отримали пропуск у наступний етап шоу. «Це було настільки тонко, настільки обережно, еротично і сексуально! Я навіть побачила, яким великим сенсом може бути жінка для свого чоловіка!» ― поділилася враженнями Ксенія Мішина.

Вау-ефект на проєкті також влаштував quartet DEKRU. Столичні міми зачарували своїми рухами журі та глядачів. «Спасибі вам величезне! Це був дуже крутий перформанс! Я просто занурився у той світ, який ви нам запропонували. У мене склалося таке враження, ніби я пірнув до вас із маскою і трубкою і все це бачив. Це той випадок, коли ти не хочеш, щоб номер закінчувався», ― не стримав захвату Сергій Притула.

Повітряна акробатка Олена Демчук також удостоїлася суддівських компліментів. «Це було дуже красиво! Це було дуже сильно, екстремально і вражаюче! Звичайно, у вас три так!», ― сказала Ксенія Мішина.

Ростислав Лазаренко з Чернівців дивував глядачів вокальним талантом. «До нас приходить багато вокалістів, але вони так не зачіпають, не притягують до себе так, як це робите ви. Вірте в себе! У вас усе вийде!» ― сказав Женя Кот.

Віталій Мицак зі столиці продемонстрував шоу повітряних кульок. «Це було весело. Але якщо уявити, що ви у фіналі шоу “Україна має талант” і скільки там буде інших, сильних номерів, то я можу сказати, що у вас немає там шансів… Тому поки що у вас три “ні”», ― сказав Женя Кот.

Микита Прилуцький хотів теж вразити суддів вокальним талантом, але сьогодні йому це не вдалося. «Для фіналу у вас вже є дуже сильні конкуренти. Ви крутий шоу-мен, але як виконавцю я мушу сказати вам ні», ― сказав Женя Кот.

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