27 ноября в 19:00 состоялся показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли участники со всего мира! Смотрите фотоподборку с 6 эфира шоу «Україна має талант» прямо сейчас!

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021

В новом выпуске легендарного талант-шоу, вернувшегося в эфир СТБ после пятилетней паузы, за стол жюри села приглашенная звездная судья ― олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Что происходило в 6 выпуске шоу? Смотрите в нашей фотоподборке!

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