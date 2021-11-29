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Что было в 6 выпуске «Україна має талант»: фотоподборка

29.11.2021

27 ноября в 19:00 состоялся показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли участники со всего мира! Смотрите фотоподборку с 6 эфира шоу «Україна має талант» прямо сейчас!

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021

ольга харлан

В новом выпуске легендарного талант-шоу, вернувшегося в эфир СТБ после пятилетней паузы, за стол жюри села приглашенная звездная судья ― олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Что происходило в 6 выпуске шоу? Смотрите в нашей фотоподборке!

украина мае талант

александр лещенко TANCEVANSKIY (Олександр Лещенко) украина мае талант Just Two Men украина мае талант 2021 Олексій Семенников наталья татаринцева Наталія Татаринцева Duo Kate&Vasya Рустам Юлдашев украина мае талант 2021 Данило Кузнецов і Поліна Головченко дмитрий федотов Дмитро Федотов ульяна хаврона Уляна Хаврона Євген Прудник Агата і Діма украина має талант

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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