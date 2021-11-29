Что было в 6 выпуске «Україна має талант»: фотоподборка
29.11.2021
27 ноября в 19:00 состоялся показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли участники со всего мира! Смотрите фотоподборку с 6 эфира шоу «Україна має талант» прямо сейчас!
Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021
В новом выпуске легендарного талант-шоу, вернувшегося в эфир СТБ после пятилетней паузы, за стол жюри села приглашенная звездная судья ― олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Что происходило в 6 выпуске шоу? Смотрите в нашей фотоподборке!
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