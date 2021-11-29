Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 6 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время напряженного эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками шестого выпуска «Україна має талант».

Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показывает все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

В бэкстейдже 6 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 вас ждет новая порция интересных открытий, положительных эмоций, а также занимательных вещей, о которых можно узнать только за кулисами!

Феноменальные участники и по совместительству обладатели талантов будут продолжать покорять главную сцену страны, а креативная и очень харизматичная ведущая Jerry Heil ― знакомить вас с их удивительными историями.

Сцена самого масштабного талант-шоу страны может заставить волноваться даже

самых смелых и опытных участников. Закулисье становится для них местом, где можно обрести желанную гармонию или выплеснуть ураган эмоций наружу! Бэкстейдж 6 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 вызовет настоящее удивление не только у вас, но и у ведущей Jerry Heil!

Для чего на шоу вернется обладательница огромного таланта ― груди пятнадцатого размера? Неужели экс-участница решит во второй раз поразить судей новыми способностями? Кто из мужской части судей окажется украинским секс-символом по мнению одной из участниц? И будет ли благосклонна к конкурсантам приглашенная звездная судья Ольга Харлан?

Какой подтекст несут выступления участников? И какие еще новые таланты в себе откроет Jerry Heil? Смотрите онлайн 6 выпуск бэкстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

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