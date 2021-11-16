13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Николая Боровца прямо сейчас!

Николай Боровец из Ровно показал на всю страну поразительное силовое шоу.

Юноше удалось удивить судей сложными элементами в своем номере, но не все они были исполнены чисто. «Вы показали совсем немного поразительных трюков, однако много экспериментов у вас не удалось. Элементов в вашем номере было не так много, и хотелось бы, чтобы все они отскакивали от зубов. Я не готов позволить себе закрыть глаза на ваши ошибки. У вас два “да”, два “нет”, поэтому вы не проходите в следующий этап шоу», ― подчеркнул Сергей Притула.

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