13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Миколи Боровця просто зараз!

Микола Боровець із Рівного показав на всю країну разюче силове шоу.

Юнакові вдалося здивувати суддів складними елементами у своєму номері, але не всі вони були чисто виконані. «Ви показали зовсім трохи разючих трюків, проте багато експериментів у вас не вдалося. Елементів у вашому номері було не так багато, і хотілося б, щоби всі вони відскакували від зубів. Я не готовий дозволити собі заплющити очі на ваші помилки. У вас два “так”, два “ні”, тому ви не проходите в наступний етап шоу», ― наголосив Сергій Притула.

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