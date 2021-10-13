Ксения Мишина ― актриса, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу и первая украинская Холостячка. Она открыла свое сердце всей стране и теперь хочет, чтобы и каждый участник «Україна має талант» на СТБ так же шел к своей мечте с открытым сердцем. В интервью «Фактам» на ICTV судья «Україна має талант» Ксения Мишина рассказала о своем долгом и сложном пути к успеху в актерской профессии, об опыте съемок за границей и почему не соглашается на интимные сцены. Читайте фрагменты разговора с судьей прямо сейчас!

Был ли момент, когда вам не удалось качественно сыграть роль из-за определенных личных проблем?

Помню, когда на съемках телекастингов «Україна має талант» на СТБ у меня защемило спину, работать было очень сложно. Но, опять же, и в тот момент моя работа стала для меня анестезией, потому что те талантливые выступления участников на сцене захватывали настолько, что места для плохого настроения не было.

В таком плотном графике съемок ты и не успеваешь себя пожалеть ― опять же плюс работы. Мой мозг или внимание были сконцентрированы на съемках, выступлениях, общении с участниками, а не на физической боли.

Вы снимались в хорватском проекте «Зломовчання». Какие различия с украинским кинопроизводством вы заметили?

Графики были сложными ― мы работали 6/1. Но могу сказать, что на съемках наши украинские команды такие же качественные, как и в Хорватии. Все департаменты, отвечающие за съемки, у нас тоже профессиональные, а их работа слаженная.

Были сложности из-за языкового барьера?

Частично. Я вообще не знала хорватский. Я изучала его только для своих сцен, и это было сложно. Ты когда открываешь сценарий и видишь множество своих сцен на хорватском, сначала вообще не понимаешь, как оно будет.

Кажется, что невозможно изучить такое большое количество слов и предложений за такой короткий срок. Изучить и что важнее ― понимать, что ты играешь. Но у меня была поддержка и вера режиссера, продюсеров и всей команды проекта. Также у меня были крутые коучи в Хорватии, с которыми я отрабатывала текст и подстраивала его под себя. Сначала было страшно, но результат стоит этих переживаний.

Сейчас в мире существенно меняется политика на площадках относительно откровенных сцен. Некоторые страны даже принимают отдельные законы. Какие трудности существуют у актеров в этом смысле?

Я не категорична касательно откровенных сцен. Если это будет крутой проект, и я увижу по сценарию, что в этой сцене есть смысл, ― без проблем. Но если это обычная прихоть режиссера, его личная фантазия ― я буду против.

Нужна ли подготовка для таких сцен? Как вы к ним готовитесь?

Пойти в спортзал? (Смеется. ― Прим. ред.). Я не стесняюсь своего тела. Но я всегда скажу нет, если не вижу в этом смысла. Трудно воспроизвести интимные сцены, когда ты не понимаешь, зачем они в этой конкретной работе. В моем недавнем медицинском проекте я столкнулась с такой ситуацией: было решено снять одну очень интимную сцену, на которую зритель впоследствии отреагировал негативно. Было много негативных комментариев, например: «Зачем? Этой героине такое не подходит». Это лишь подтвердило мои собственные ощущения: иногда подобные сцены не нужны.

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