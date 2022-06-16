Дивіться онлайн сімейне реаліті-шоу Супермама 8 випуск від 16.06.2022 на сайті телеканалу СТБ та дізнайтеся подробиці сімейного життя лінивої мами-програмістки Жені.

На першій зустрічі-знайомстві Євгенія попередила матусь: у її квартирі править хаос і тотальний безлад. Катя, Оля та Ірен були впевнені: їхня конкурентка трохи перебільшує. Однак коли вони зайшли до квартири, то були шоковані побаченим: діти ходять в подертому одязі, кухня заставлена брудним посудом, відходами та порожніми пляшками з-під алкоголю. А те, від чого в учасниць проєкту Супермама у 8 випуску волосся дибки стало, так це від гори медикаментів на обідньому столі та секс-іграшок у комоді, до яких діти мають вільний доступ. Женя на критику суперниць відповіла коротко: їй байдуже, адже той час, який вона могла б витрачати на прибирання та готування, вона повністю присвячує дітям. Цікаво, чи зрозуміли маму-програмістку конкуренти та психолог Дмитро Карпачов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн програму Супермама 8 випуск від 16.06.2022.

Дивіться онлайн Супермама 7 випуск ефір від 15.06.2022