У 7 випуску шоу Супермама учасниці дізнаються, чи дійсно в Олі таке ідеальне життя, як вона їм розповідає. Дівчина стверджує: вона щаслива бути домогосподаркою. Її забезпечує чоловік, а вона займається домом і сім’єю. Оля весь день прибирає, готує, грає з дітьми. Невже їй дійсно досить цього для щастя?

Учасниці побачать в 7 випуску шоу Супермама, що квартира Олі дійсно близька до ідеалу. Навіть поліетиленові пакети та спідня білизна чоловіка складені з лячною акуратністю.

Коли Оля приходила в гості до інших мамам, вона здавалася гламурною дівчиною, яка ні в чому собі не відмовляє. Чому ж тоді у власному домі вона здається втомленою і нещасною? Дізнайтеся правду про красиве життя Олі просто зараз – дивіться Супермама 1 сезон 7 випуск онлайн.

Дивіться онлайн Супермама 6 випуск ефір від 15.06.2022