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Video: Супермама – 7 випуск від 15.06.2022

Дивіться онлайн Супермама - 7 випуск від 15 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама - 7 випуск (ефір від 15.06.2022) на СТБ
Випуск 7 | 15.06.2022 | Сезон 1

У 7 випуску шоу Супермама учасниці дізнаються, чи дійсно в Олі таке ідеальне життя, як вона їм розповідає. Дівчина стверджує: вона щаслива бути домогосподаркою. Її забезпечує чоловік, а вона займається домом і сім’єю. Оля весь день прибирає, готує, грає з дітьми. Невже їй дійсно досить цього для щастя?

Учасниці побачать в 7 випуску шоу Супермама, що квартира Олі дійсно близька до ідеалу. Навіть поліетиленові пакети та спідня білизна чоловіка складені з лячною акуратністю.

Коли Оля приходила в гості до інших мамам, вона здавалася гламурною дівчиною, яка ні в чому собі не відмовляє. Чому ж тоді у власному домі вона здається втомленою і нещасною? Дізнайтеся правду про красиве життя Олі просто зараз – дивіться Супермама 1 сезон 7 випуск онлайн.

Дивіться онлайн Супермама 6 випуск ефір від 15.06.2022

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