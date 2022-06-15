В 7 выпуске шоу Супермама участницы узнают, действительно ли у Оли такая идеальная жизнь, как она им рассказывает. Девушка утверждает: она счастлива быть домохозяйкой. Ее обеспечивает муж, а она занимается домом и семьей. Оля весь день убирает, готовит, играет с детьми. Неужели ей действительно достаточно этого для счастья?

Участницы увидят в 7 выпуске шоу Супермама, что квартира Оли действительно близка к идеалу. Даже полиэтиленовые пакеты и нижнее белье мужа сложены с пугающей аккуратностью.

Когда Оля приходила в гости к другим мамам, она казалась гламурной девушкой, которая ни в чем себе не отказывает. Почему же тогда в собственном доме она кажется уставшей и несчастной? Узнайте правду о красивой жизни Оли прямо сейчас – смотрите Супермама 1 сезон 7 выпуск онлайн.

Смотрите онлайн Супермама 6 выпуск эфир от 14.06.2022