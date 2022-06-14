Не пропустите знакомство с жизнью мамы-карьеристки – смотрите онлайн семейное реалити-шоу Супермама 6 выпуск от 14.06.2022 на сайте телеканала СТБ.

На первый взгляд, Катя – эталон современной женщины. Она ежедневно ухаживает за собой, в хрупких руках держит два бизнеса, проводит ежедневные фитнес-тренировки и воспитывает двух дочерей. Однако представление об идеальной бизнес-вумен разрушилось, как карточный дом, после рейда участниц проекта Супермама 1 сезон. В 6 выпуске конкурентки увидели равнодушие к воспитанию дочерей. Своего 2-месячного ребенка Марию Катя доверила няням, а старшую Дашу – своим родителям. У мамочки-карьеристки нет места в графике для детей! Однако она не видит в этом ничего плохого: Катя постоянно на связи с дочерьми и нянями через социальные сети. Интересно, как на воспитание в офлайн режиме отреагировал психолог Дмитрий Карпачев? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн программу Супермама 6 выпуск от 14.06.2022.

Смотрите онлайн Супермама 5 выпуск эфир от 13.06.2022