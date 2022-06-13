В 5 выпуске шоу Супермама участницы впервые встретятся лицом к лицу. Четыре женщины с совершенно разными взглядами на воспитание детей в течение недели будут ходить друг к другу в гости. Они оценят соперниц по трем показателям – хозяйственность, воспитание детей и самореализация.

В 5 выпуске супермамы отправятся в гости к Ирен. Она с первого взгляда производит впечатление строгой учительницы. При маме-интеллектуалке даже взрослым женщинам хочется поднять руку прежде чем заговорить.

Дети Ирен живут по строгому графику. В доме царит практически армейская дисциплина – каждый член семьи точно знает, что и в какое время он должен делать. Счастливы ли дети интеллектуалки Ирен? Как оценят ее метод воспитания другие участницы и, самое главное, – ведущий Дмитрий Карпачев? Узнайте прямо сейчас – смотрите шоу Супермама 5 выпуск онлайн!

Смотрите онлайн Супермама 4 выпуск эфир от 09.04.2020