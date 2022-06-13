В 5 випуску шоу Супермама учасниці вперше зустрінуться віч-на-віч. Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання дітей протягом тижня будуть ходити одна до одної в гості. Вони оцінять суперниць за трьома показниками – хазяйновитість, виховання дітей і самореалізація.

В 5 випуску супермами вирушать в гості до Ірен. Вона з першого погляду справляє враження суворої вчительки. При мамі-інтелектуалці навіть дорослим жінкам хочеться підняти руку перш ніж заговорити.

Діти Ірен живуть за графіком. У будинку панує практично армійська дисципліна – кожен член сім’ї точно знає, що і в який час він повинен робити. Чи щасливі діти інтелектуалки Ірен? Як оцінять її метод виховання інші учасниці і, найголовніше, – ведучий Дмитро Карпачов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться шоу Супермама 5 випуск онлайн!

Дивіться онлайн Супермама 4 випуск ефір від 09.04.2020