Не пропустіть знайомство з життям матусі-кар’єристки – дивіться онлайн сімейне реаліті-шоу Супермама 6 випуск від 14.06.2022 на сайті телеканалу СТБ.

На перший погляд, Катя – еталон сучасної жінки. Вона щодня доглядає за собою, в тендітних руках тримає два бізнеси, проводить щоденні фітнес-тренування та виховує двох донечок. Однак уявлення про ідеальну бізнес-вумен зруйнувалося, як картковий будинок, після рейду учасниць проєкту Супермама 1 сезон. У 6 випуску конкурентки побачили байдужість до виховання донечок. Свою 2-місячну дитину Марію Катя довірила няням, а старшу Дашу – своїм батькам. У матусі-кар’єристки немає місця в графіку для дітей! Проте вона не бачить в цьому нічого поганого: Катя постійно на зв’язку з доньками та нянями через соціальні мережі. Цікаво, як на виховання в офлайн режимі відреагував психолог Дмитро Карпачов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн програму Супермама 6 випуск від 14.06.2022.

Дивіться онлайн Супермама 5 випуск ефір від 13.06.2022