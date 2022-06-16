Смотрите онлайн семейное реалити-шоу Супермама 8 выпуск от 16.06.2022 на сайте телеканала СТБ и узнайте подробности семейной жизни ленивой мамы-программистки Жени.

На первой встрече-знакомстве Евгения предупредила мам: в ее квартире царит хаос и тотальный беспорядок. Катя, Оля и Ирен были уверены: их конкурентка немного преувеличивает. Однако когда они зашли в квартиру, то были шокированы увиденным: дети ходят в рваной одежде, кухня заставлена ​​грязной посудой, отходами и пустыми бутылками из-под алкоголя. А то, от чего у участниц проекта Супермама в 8 выпуске волосы дыбом стали, так это от горы медикаментов на обеденном столе и секс-игрушек в комоде, к которым дети имеют свободный доступ. Женя на критику соперниц ответила коротко: ей безразлично, ведь то время, которое она могла бы тратить на уборку и приготовление, она полностью посвящает детям. Интересно, поняли ли маму-программистку конкурентки и психолог Дмитрий Карпачев? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн программу Супермама 8 выпуск от 16.06.2022.

Смотрите онлайн Супермама 7 выпуск эфир от 15.06.2022