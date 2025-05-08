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Video: Супермама 9 сезон 36 випуск - дивитись онлайн від 08.05.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 36 випуск від 08 травня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 08.05.2025 на СТБ
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Мама-подруга Марія запевняє, що будує свої стосунки з донькою на любові, довірі та підтримці. Чи відповідають слова реальності, визначить мам-контроль. Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 36 випуск від 08.05.2025 та дізнайтеся, які оцінки виставлять мамі конкурентки. А також не пропустіть епічний фінал, на якому стане відомо, хто став найкращою мамою тижня!

Марія не встановлює жодних заборон для своєї доньки-підлітка. Поліна може пити алкоголь при мамі та навіть закурити електронні сигарети, якщо захоче. Навіть більше: ці електронні сигарети мама купила сама, адже спирається на ідею, що краще вже з мамою, ніж десь у дворі. Та чи справді такий підхід убезпечує дитину від помилок? Психолог Дмитро Карпачов пояснить, які наслідки може мати надмірна свобода для підлітка та що в цій ідеї не так. Дивіться проєкт Супермама 9 сезон 36 випуск на сайті СТБ, щоб першими дізнатися про дружні стосунки мами з донькою.

Дивіться онлайн: Супермама 9 сезон 35 випуск від 07.05.2025

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