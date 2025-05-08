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Video: Супермама 9 сезон 36 выпуск - смотреть онлайн от 08.05.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 36 выпуск от 08 мая 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 08.05.2025 на СТБ
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Мама-подруга Мария уверяет, что строит свои отношения с дочкой на любви, доверии и поддержке. Соответствуют ли слова реальности, определит мам-контроль. Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 36 выпуск от 08.05.2025 и узнайте, какие оценки выставят маме конкурентки. А также не пропустите эпический финал, на котором станет известно, кто стал лучшей мамой недели!

Мария не устанавливает никаких запретов для своей дочери-подростка. Полина может пить алкоголь при маме и даже закурить электронные сигареты, если захочет. Более того: эти электронные сигареты мама купила сама, ведь опирается на идею, что лучше уж с мамой, чем где-то во дворе. Но действительно ли такой подход защищает ребенка от ошибок? Психолог Дмитрий Карпачев объяснит, какие последствия может иметь чрезмерная свобода для подростка и что с этой идеей не так. Смотрите проект Супермама 9 сезон 36 выпуск на сайте СТБ, чтобы первыми узнать о дружеских отношениях мамы с дочкой.

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