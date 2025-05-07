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Video: Супермама 9 сезон 35 выпуск - смотреть онлайн от 07.05.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 35 выпуск от 07 мая 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 07.05.2025 на СТБ
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Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 35 выпуск от 07.05.2025 и узнайте, как мама-королева Катя сочетает воспитание троих детей с кармологией. Какие кармические уроки проходят ее сын и дочери? Что думают о таком виде заработка соперницы? Признает ли психолог Дмитрий Карпачев такой метод частью психологии? Узнайте в 35 выпуске шоу Супермама.

Екатерина считает, что счастливая мама – это мама, которая прежде всего заботится о себе и своей реализации. Именно поэтому женщина воплощает свою мечту о модельной карьере, участвует в конкурсах красоты, медитирует и занимается спортом. Что касается домашних дел: Катя делегирует определенную часть своей помощнице. Как оценят хозяйственность Кати соперницы? И высоко ли определят ее самореализацию, когда узнают, что Екатерина участвовала в конкурсе красоты, на который потратила более 10 тысяч евро? Все ответы – в программе Супермама 9 сезон 35 выпуск. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

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